14 ноября, 19:46

Экс-чемпион мира Джозеф Паркер сдал положительный тест на кокаин — ему грозит двухлетнее отстранение

Руслан Минаев

В допинг-пробе новозеландского боксера Джозефа Паркера обнаружены следы кокаина, сообщает Sky Sports.

Спортсмен сдал тест в день поединка с Фабио Уордли, который состоялся 26 октября. Бой завершился досрочной победой британца в 11-м раунде.

В Британском управлении по контролю за боксом заявили, что проводят проверку. Паркер может быть дисквалифицирован на два года.

Боксер владел поясом чемпиона мира по версии WBO в 2016-2017 годах. 33-летний новозеландец провел 40 поединков за карьеру — 36 побед и 4 поражения.

2

  • shpasic

    пусть лучше коньки надевает - и в НХЛ. там за кокаин не наказывают.

    14.11.2025

  • Горын

    Пора в Москву переезжать. В Москве кокаинщикам всего месяц дают.

    14.11.2025

