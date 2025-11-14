14 ноября, 19:46
В допинг-пробе новозеландского боксера Джозефа Паркера обнаружены следы кокаина, сообщает Sky Sports.
Спортсмен сдал тест в день поединка с Фабио Уордли, который состоялся 26 октября. Бой завершился досрочной победой британца в 11-м раунде.
В Британском управлении по контролю за боксом заявили, что проводят проверку. Паркер может быть дисквалифицирован на два года.
Боксер владел поясом чемпиона мира по версии WBO в 2016-2017 годах. 33-летний новозеландец провел 40 поединков за карьеру — 36 побед и 4 поражения.
shpasic
пусть лучше коньки надевает - и в НХЛ. там за кокаин не наказывают.
14.11.2025
Горын
Пора в Москву переезжать. В Москве кокаинщикам всего месяц дают.
14.11.2025