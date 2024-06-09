Экс-чемпион мира Мартинес провалил допинг-тест

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Бывший чемпион мира по версии WBC в наилегчайшем весе мексиканец Хулио Сесар Мартинес сдал положительный тест на допинг, сообщает The Ring.
В связи с этим Атлетическая комиссия штата Невада (США) отстранила 29-летнего мексиканца от боев до выяснения обстоятельств.
За карьеру Мартинес провел 26 боев, одержал 21 победу, потерпел 3 поражения, еще два боя признаны несостоявшимися.
Он завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в 2019 году, проведя три успешные защиты. В 2022-м Мартинес уступил единогласным решением судей Роману Гонсалесу.