Экс-чемпион мира Мартинес провалил допинг-тест

Бывший чемпион мира по версии WBC в наилегчайшем весе мексиканец Хулио Сесар Мартинес сдал положительный тест на допинг, сообщает The Ring.

В связи с этим Атлетическая комиссия штата Невада (США) отстранила 29-летнего мексиканца от боев до выяснения обстоятельств.

За карьеру Мартинес провел 26 боев, одержал 21 победу, потерпел 3 поражения, еще два боя признаны несостоявшимися.

Он завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в 2019 году, проведя три успешные защиты. В 2022-м Мартинес уступил единогласным решением судей Роману Гонсалесу.