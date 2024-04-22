Калеб Плант — о критике Хейни: «Вы все скучаете по золотой эре бокса, но тогда у всех были поражения»

Экс-чемпион по версии IBF во втором среднем весе Калеб Плант (22-2) раскритиковал тех, кто больше не считает чемпиона по версии WBC в первом полусреднем весе Девина Хейни (31-1) элитным бойцом после поражения бывшему временному чемпиону в легком весе по версии WBC Райану Гарсии (25-1).

«Мы должны перестать считать, что поражение означает, что боец — отстой. Вы все скучаете по золотой эре, когда все дрались со всеми, но тогда у ВСЕХ великих бойцов были поражения, их останавливали (Дюран отказался от боя в середине поединка, он что, отстой?) Спасибо обоим бойцам за то, что сделали этот вечер отличным», — написал Плант в соцсети X.

Гарсия победил Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109). Бой состоялся 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.