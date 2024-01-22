Экс-чемпион мира в крузервейте: «Бетербиев победит Бивола»

Аналитик и самый продолжительный чемпион мира в крузервейте Джонни Нельсон (45-12), владеющий титулом WBO с 1999 по 2006 год, ставит на победу чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0) в бою с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0).

«Отличный бой. Бетербиев победит Бивола. Бивол — отличный боец, боец мирового класса, но стили делают бои, — отметил Нельсон Boxing Social. — Стиль Бетербиева слишком жесткий, слишком компактный, слишком последовательный и потрясающе сильный. Он не идиот, он умный боец, как и Бивол, но Бивол немного более открытый из них двоих, и это незначительная деталь. Я бы выбрал Бетербиева».

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.