Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:45

Экс-чемпион мира в крузервейте: «Бетербиев победит Бивола»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Аналитик и самый продолжительный чемпион мира в крузервейте Джонни Нельсон (45-12), владеющий титулом WBO с 1999 по 2006 год, ставит на победу чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0) в бою с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0).

«Отличный бой. Бетербиев победит Бивола. Бивол — отличный боец, боец мирового класса, но стили делают бои, — отметил Нельсон Boxing Social. — Стиль Бетербиева слишком жесткий, слишком компактный, слишком последовательный и потрясающе сильный. Он не идиот, он умный боец, как и Бивол, но Бивол немного более открытый из них двоих, и это незначительная деталь. Я бы выбрал Бетербиева».

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
2
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин не набрал очков впервые за 8 матчей в НХЛ
Россиянка Минчева и украинка Котляр пожали друг другу руки на юниорском Australian Open
Появились первые кадры с выжившими в авиакатастрофе Falcon 10 в Афганистане
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
Трепова отказалась признавать свою вину на последнем слове в суде
На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Бивол: «Бетербиев очень силен, он как камень. Меня ждет самое тяжелое испытание»