Адесанья проиграл 20 тысяч долларов, поставив на досрочную победу Хейни

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) поставил 20 тысяч долларов (1,8 млн рублей) на победу чемпиона по версии WBC в первом полусреднем весе Девина Хейни (31-1) над бывшим временным чемпионом в легком весе по версии WBC Райаном Гарсией (25-1) нокаутом.

В итоге Гарсия победил Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109), при этом трижды отправив Хейни в нокдаун.

Бой состоялся в ночь на 21 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.