Экс-чемпион UFC Нганну отказался проводить боксерский бой с Федором Емельяненко

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну отказался проводить боксерский поединок с ветераном российских смешанных единоборств Федором Емельяненко.

«Фрэнсис не будет проводить боксерский поединок с Федором Емельяненко. Это исключено», — приводит ТАСС слова представителя команды Нганну.

Нганну дебютировал в профессиональном боксе в октябре 2023 года. Тогда камерунец уступил представителю Великобритании Тайсону Фьюри раздельным судейским решением. В марте нынешнего года Нганну во втором раунде проиграл другому британцу — Энтони Джошуа.

Федор Емельяненко не имеет опыта выступлений в боксе.