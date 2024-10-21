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Сегодня, 12:39

Экс-чемпион UFC Нганну отказался проводить боксерский бой с Федором Емельяненко

Франсис Нганну.
Фото Global Look Press
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну отказался проводить боксерский поединок с ветераном российских смешанных единоборств Федором Емельяненко.

«Фрэнсис не будет проводить боксерский поединок с Федором Емельяненко. Это исключено», — приводит ТАСС слова представителя команды Нганну.

Нганну дебютировал в профессиональном боксе в октябре 2023 года. Тогда камерунец уступил представителю Великобритании Тайсону Фьюри раздельным судейским решением. В марте нынешнего года Нганну во втором раунде проиграл другому британцу — Энтони Джошуа.

Федор Емельяненко не имеет опыта выступлений в боксе.

Франсис Нганну. Нганну в цифрах — 6 лет не проигрывает в ММА, пропустил 24 удара в голову за 8 боев, заборол трех соперников кряду

Источник: ТАСС
Федор Емельяненко
Фрэнсис Нганну

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