Алекс Перейра: «Горжусь Нганну от имени всех бойцов UFC!»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (8-2) отреагировал на выступление экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) в бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0).

«Горжусь от имени всех бойцов UFC! Хорошая работа, Франсис!» — написал Перейра в соцсети X.

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.