Емельяненко рассматривает альтернативы Тайсону для проведения боксерского поединка

Российский боец Федор Емельяненко находится в поисках альтернативы для Майка Тайсона, который отказался проводить с ним боксерский бой.

«Федор рассматривает и альтернативные варианты соперника. Переговоры по бою с Тайсоном не имели прогресса», — цитирует представителя команды Емельяненко ТАСС.

В августе 47-летний Емельяненко изъявил желание провести с 57-летним Тайсоном бой по правилам бокса. 18 октября боец команды Емельяненко Вадим Немков сообщил, что Федор приступил к боксерским тренировкам.

26 октября Тайсон заявил, что не будет драться против Емельяненко.