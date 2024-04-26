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Сегодня, 11:51

Энди Руис дал прогноз на бой Фьюри и Усика

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по версии WBA (Super), IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энди Руис-младший (35-2) считает, что у чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0) хорошие шансы на победу в бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0).

«Если Усик будет проводить комбинации, сближаться, придерживаться плана и не позволять Тайсону Фьюри боксировать с ним, использовать свой джеб и дистанцию, я думаю, он сможет добиться хороших результатов», — сказал Руис Boxing News.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
Энди Руис
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