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Сегодня, 11:35

Энди Руис-младший: «Никто сейчас не победит Джервонту Дэвиса»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по версии WBA (Super), IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энди Руис-младший (35-2) остался под большим впечатлением от выступления чемпиона по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (30-0) в бою с Фрэнком Мартином (18-1).

«Это был невероятный поединок! Мартин показал свое мастерство, но и Джервонта Дэвис с его мощью, скоростью и взрывной силой также продемонстрировал свой класс. Он действительно может стать лучшим боксером, и я не думаю, что сейчас кто-то может победить его», — сказал мексиканец 210 Boxing TV.

Дэвис нокаутировал Мартина в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Энди Руис
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