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Сегодня, 19:30

Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: дата и где смотреть трансляцию боя

Джошуа и Дюбуа подерутся за чемпионский титул в ночь на 22 сентября
Энтони Джошуа.
Фото Global Look Press
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Британские боксеры Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа проведут бой в ночь с 21 на 22 сентября в главном событии боксерского вечера. Поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

Бой Джошуа и Дюбуа начнется после полуночи, ориентировочно — около 1.00 22 сентября по московскому времени.

В прямом эфире поединок будет показывать платформа DAZN. В России официальной трансляции не запланировано, видео могут появляться в тематических группах социальной сети «ВКонтакте».

Джошуа — 34 года, он одержал 28 побед и потерпел три поражения на профессиональном уровне.

Дюбуа — 27 лет, в его профессиональном рекорде — 21 победа и два поражения.

Бокс
Даниель Дюбуа
Энтони Джошуа

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