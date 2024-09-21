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Энтони Джошуа — Даниель Дюбуа: смотреть трансляцию боя в прямом эфире

Джошуа и Дюбуа проведут титульный поединок в супертяжелом весе 21 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Энтони Джошуа.
Фото Getty Images
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Британские боксеры Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа проведут титульный поединок в супертяжелом весе в субботу, 21 сентября. Вечер бокса пройдет на «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало боя — не ранее 1.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Джошуа — Дюбуа. В России официальной трансляции боксерского турнира не будет. Смотреть титульный поединок бесплатно в прямом эфире можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». В мире следить за ходом боя можно на платформе DAZN.

26 -летний Дюбуа — действующий чемпион по версии IBF. За карьеру британец провел 31 бой, в которых одержал 28 победу и потерпел три поражения.

34-летний Джошуа — олимпийский чемпион в категории свыше 91 кг. На его счету — 23 боя (21 победа и 2 поражения).

Бокс
Даниель Дюбуа
Энтони Джошуа

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