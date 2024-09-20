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Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: во сколько смотреть бой 21 сентября

Бой Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа пройдет в ночь с 21 на 22 сентября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Британские боксеры Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа проведут поединок в ночь с 21 на 22 сентября в главном событии боксерского вечера. Бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

Бой Джошуа и Дюбуа начнется после полуночи, ориентировочно — около 1.00 22 сентября по московскому времени.

В прямом эфире поединок будет показывать платформа DAZN. В России официальной трансляции не запланировано, видео могут появляться в тематических группах социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Джошуа и Дюбуа.

Джошуа — 34 года, он одержал 28 побед и потерпел три поражения на профессиональном уровне.

Дюбуа — 27 лет, в его профессиональном рекорде — 21 победа и два поражения.

Даниель Дюбуа
Энтони Джошуа

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