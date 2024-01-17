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Сегодня, 15:30

Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну: дата боя — когда и где пройдет

Джошуа проведет поединок против Нганну 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Энтони Джошуа.
Фото Reuters
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Бывший чемпионом мира в тяжелом весе Энтони Джошуа проведет 10-раундовый поединок против экс-чемпиона UFC в супертяжелом весе Фрэнсисом Нганну 8 марта. Вечер бокса пройдет на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 18.00 по московскому времени.

34-летний британец за карьеру провел 29 поединков, в которых одержал 26 побед и 3 поражения. В последнем бою 23 декабря прошлого года против Отто Валлина победил из-за отказа оппонента продолжать бой.

В активе 37-летнего камерунца — 20 боев, 17 побед и 3 поражения. В своем крайнем бою, который состоялся 28 октября 2023 года, проиграл раздельным решением судей Тайсону Фьюри.

Бокс: календарь, рейтинги, бойцы, новости и статьи

Бокс
Франсис Нганну
Энтони Джошуа
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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