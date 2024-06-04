Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа ведут переговоры о бое 21 сентября на «Уэмбли»

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3) и Даниэль Дюбуа (21-2) начали процесс переговоров о поединке 21 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон со ссылкой на главу Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена.

Джошуа нокаутировал Франсиса Нганну (0-2) во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Дюбуа победил Филипа Хрговича (17-1) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.