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Сегодня, 13:21

Джошуа: «Бой с Уайлдером все еще может состояться»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3) отметил, что он все еще может подраться с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-4).

«Бой все еще может состояться. Почему бы и нет? Я всегда говорил, что для меня бой с ним не имеет большого значения. Отбросьте яркий свет и трэш-ток, это всего лишь бой. Так что да, я бы подрался с Уайлдером», — сказал Джошуа DAZN.

Джошуа и Даниель Дюбуа (21-2) подерутся 21 сентября на «Уэмбли», Великобритания. Бой пройдет за звание чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

Бокс
Деонтей Уайлдер
Энтони Джошуа

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