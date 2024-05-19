Джошуа считает, что Усик победит Фьюри

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3) считает, что украинец Александр Усик одержит победу в бою с британцем Тайсоном Фьюри.

«Усик все делает блестяще. Я никогда не дрался с Тайсоном Фьюри, поэтому не могу судить, как он выступит. Поэтому, исходя из того, что знаю — Усик», — приводит The Telegraph слова Джошуа.

За карьеру 35-летний Фьюри одержал 34 победы и не потерпел ни одного поражения. Один бой с его участием завершился вничью. На счету 37-летнего Усика 21 победа в 21 проведенном поединке.

«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию турнира в Саудовской Аравии.