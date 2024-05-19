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Сегодня, 00:52

Джошуа считает, что Усик победит Фьюри

Евгений Козинов
Корреспондент
Энтони Джошуа и Криштиану Роналду на бое Фьюри - Усик.
Фото Reuters
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Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3) считает, что украинец Александр Усик одержит победу в бою с британцем Тайсоном Фьюри.
«Усик все делает блестяще. Я никогда не дрался с Тайсоном Фьюри, поэтому не могу судить, как он выступит. Поэтому, исходя из того, что знаю — Усик», — приводит The Telegraph слова Джошуа.

За карьеру 35-летний Фьюри одержал 34 победы и не потерпел ни одного поражения. Один бой с его участием завершился вничью. На счету 37-летнего Усика 21 победа в 21 проведенном поединке.

«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию турнира в Саудовской Аравии.

Тайсон Фьюри&nbsp;&mdash; Александр Усик. Тайсон Фьюри — Александр Усик: бой за звание абсолютного чемпиона мира. Онлайн-трансляция
Источник: https://sport24.ru/boxing/news-648571-dzhoshua-sprognoziroval-pobeditelya-boya-usik-fyuri
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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