Энтони Джошуа назвал лучшего американского боксера

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3) считает, что лучший действующий боксер из США — это чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0).

«Сейчас лучшим боксером из США должен считаться Шакур Стивенсон», — сказал Джошуа TNT Sports.

«Ценю это, чемпион. Ты один из самых стойких боксеров в мире, я болею за тебя 21 сентября, киллер», — ответил Стивенсон в соцсети X.

Шакур Стивенсон получил травму и не подерется с Джо Кординой (22-0) 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.