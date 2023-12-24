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Сегодня, 00:30

Энтони Джошуа — Отто Валлин: прямая трансляция боя

Бой Джошуа — Валлин на турнире «Судный день» начнется после 00:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Энтони Джошуа — Отто Валлин.
Фото Reuters
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Британский бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет бой с шведским боксером Отто Валлином 23 декабря, в субботу, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на боксерском турнире «The day of reckoning» («Судный день»). Бой соглавном событии вечера на территории арены «Kingdom Arena» начнется после 00:30 (по московскому времени).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Судный день». Вечер бокса будет транслировать платный онлайн-кинотеатр «Окко Спорт».

У 34-летнего Джошуа в профессиональной карьере боксера — 26 побед и три поражения. В последний раз британец дрался 12 августа 2023 года. Тогда Энтони техническим нокаутом победил финна Роберта Хелениуса.

На счету 33-летнего Валлина — 26 побед и одно поражение. В последний раз швед выходил на ринг 30 сентября 2023 года против россиянина Мурата Гассиева. Тогда Отто раздельным решением судей победил соперника.

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Бокс
Отто Валлин
Энтони Джошуа
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