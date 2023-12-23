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Сегодня, 00:30

Энтони Джошуа — Отто Валлин: время начала и где смотреть трансляцию боя 23 декабря

Боксерский бой Энтони Джошуа — Отто Валлин начнется около 02.00 мск 23 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боксеры Энтони Джошуа и Отто Валлин.
Энтони Джошуа (слева) и Отто Валлин.
Фото Global Look Press
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23 декабря британский бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет бой с шведским боксером Отто Валлином на турнире «Судный день» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их поединок начнется примерно в 02.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Джошуа — Валлин можно в онлайн-сервисе «Окко Спорт» по подписке. Ключевые события поединка будут доступны в матч-центре «СЭ».

У 34-летнего Джошуа в профессиональной карьере боксера — 26 побед и три поражения. В последний раз британец дрался 12 августа 2023 года. Тогда Энтони техническим нокаутом победил финна Роберта Хелениуса.

На счету 33-летнего Валлина — 26 побед и одно поражение. В последний раз швед выходил на ринг 30 сентября 2023 года против россиянина Мурата Гассиева. Тогда Отто раздельным решением судей победил соперника.

Онлайн-трансляция вечера бокса 23 декабря в Саудовской Аравии пройдет в текстовом формате на сайте «СЭ».

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Бокс
Отто Валлин
Энтони Джошуа
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