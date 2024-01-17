Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 06:53

Энтони Джошуа: «Усик победит Фьюри»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) рассказал, что он хотел бы провести бой против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0), но считает, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) его победит.

«Это будет хороший бой. Я думаю, Усик одержит верх. По правде, меня это не очень волнует. Я просто хочу, чтобы они оба были здоровы и смогли покинуть ринг. Это тяжелый поединок. Что касается того, как все пройдет, то это никак не повлияет на мою жизнь. Я не из тех фанатов, которые начинают плакать из-за того, что кто-то выиграл или проиграл. Удачи им обоим. С кем бы я хотел сразиться? Скорее всего, с Тайсоном Фьюри. Думаю, это лучший бой для болельщиков и для меня самого», — сказал Джошуа в интервью Sky Sports.

Фьюри и Усик подерутся 17 февраля на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Украинская теннисистка Свитолина высказалась о допуске россиян на Олимпиаду
Нападающий «Колорадо» Ничушкин пройдет программу помощи игрокам НХЛ
Средства ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом
В Европарламенте назвали уничтожившее Украину решение
В Прибалтике назвали нелегитимной высылку россиян из Латвии
Минометчики ВС РФ поразили бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Теофимо Лопес опроверг информацию о завершении карьеры