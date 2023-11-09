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Сегодня, 07:47

Энтони Джошуа: «Однажды я в одиночку подрался на улице с шестью парнями»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) рассказал, что когда ночью он пошел покупать курицу, то наткнулся на компанию парней, с которыми у него произошел конфликт.

«В молодости я часто дрался. Моя кожа не очень хорошо заживает. Я однажды вечером пошел за курицей, а в итоге в одиночку дрался с шестью парнями», — сказал Джошуа BBC.

Джошуа в прошлом бою победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на The O2 Arena в Лондоне, Великобритания.

Энтони Джошуа
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