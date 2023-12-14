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Сегодня, 15:41

Энтони Джошуа: «Бодибилдер победил Фьюри»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) высмеял чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0), который неоднократно называл Джошуа «бодибилдером», который не сможет его победить.

«Я думаю, Нганну победил Фьюри. Бодибилдеры победили, «доссеры» (на сленге «бездомный» или «лентяй». — Прим. «СЭ») — проиграли. Он просто выглядел как жирный неряха, который не умеет драться. Он говорил, что культуристы не умеют драться, а сам получил от одного из них. Удачи ему, но он должен перестать разевать рот, потому что это может вернуться бумерангом», — сказал Джошуа TNT Sports.

Фьюри победил Франсиса Нганну (0-1) раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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