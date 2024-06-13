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Сегодня, 14:34

Эррол Спенс: «Флойд Мейвезер лучше Теренса Кроуфорда»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс (28-1) объяснил, почему считает экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего (50-0) лучшим боксером.

«Это совсем другой уровень. Флойд — особенный боец. Я уверен, что он превосходит Теренса Кроуфорда (40-0). Не знаю, насколько он лучший боец всех времен, но, возможно, он близок к этому.

У Флойда уникальный стиль. Когда мы спарринговались, он был намного старше меня, и я видел, как он выполняет невероятные приемы. Например, во время боя он зажимал мне нос, чтобы помешать дышать, и многое другое. Он настоящий ветеран, и его опыт делает его еще более опасным. Но даже не это главное. Я уверен, что он лучший боец благодаря своему уму и таланту", — сказал Спенс в интервью FightHype.

Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Теренс Кроуфорд
Флойд Мейвезер-младший
Эррол Спенс
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