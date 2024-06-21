ESPN: Райана Гарсию отстранили на год за допинг

Американского боксера Райана Гарсию дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, сообщает ESPN. Бывший чемпион мира по версии WBC отстранен на один год.

Он должен выплатить 1,2 миллиона долларов, заработанных за бой, а также штраф в размере 10 тысяч долларов. Дисквалификация завершится 20 апреля 2025 года.

Бой против Девина Хейни, которого Гарсия победил решением большинства судей, признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что в крови боксера был найден остарин, он входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

20 июня Гарсия заявил, что завершает карьеру.