Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 14:51

Эвандер Холифилд назвал своего любимого боксера

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд (44-10) признался, что его любимчик — это экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8).

«Мне нравится Пакьяо, он мой любимчик. Знаете, он скромный, он делает то, что считает правильным. Когда он дрался с [Флойдом] Мейвезером, вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то наносил столько ударов, сколько нанес Пакьяо? Пакьяо — самый энергичный боксер в мире, он как тот кролик из Duracell, он постоянно наносит удары», — сказал Холифилд на YouTube-канале Versus 101.

Пакьяо в прошлом бою проиграл Йорденису Угасу (27-5) единогласным решением судей (116-112, 116-112, 115-113). Бой состоялся 21 августа 2021-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Мэнни Пакьяо
Эвандер Холифилд
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Белорусская теннисистка Соболенко станет новой первой ракеткой мира
Медведев оценил российский четвертьфинал US Open с Рублевым
ФСБ задержала перевозившую запчасти из России для ВСУ группу контрабандистов
Bloomberg заявило о выработке единого подхода G20 по конфликту на Украине
В Кремле ответили Блинкену на обещание передать активы РФ на нужды ВСУ
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вадим Немков — о бое Емельяненко и Тайсона: «Идут переговоры»