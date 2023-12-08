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Сегодня, 17:57

Евгений Тищенко — о бое в Дубае: «В случае победы войду в историю»

Тищенко заявил, что в случае победы над Хартом может войти в историю бокса
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко заявил, что в случае победы над немцем Леоном Хартом может войти в историю бокса.

«Мне Эдуард Викторович Кравцов говорил, что в случае победы я войду в историю. Не помню, чтобы он мне говорил про первого боксёра, но он говорил, что я смогу завоевать все награды олимпийского и профессионального бокса. Да, я чувствую ответственность, у меня большая группа поддержки. Да меня сейчас объявлял Майкл Баффер. Когда еще бы такое случилось... Для меня это большая честь и ответственность», — сказал Евгений Тищенко журналистом после церемонии взвешивания.

Тищенко и Харт сразятся в со-главном событии турнира «Ночь чемпионов IBA», который пройдет 9 декабря в Дубае. На кону вакантный пояс WBA в весовой категории до 101,6 кг

Согласно BoxRec, на счету Тищенко в профессиональном боксе 12 побед и 1 поражение, у Харта — 22 победы, 5 поражений и 1 ничья.

Бокс
Евгений Тищенко
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