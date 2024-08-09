Федерация бокса России сделала заявление по «выписке» Двали из больницы

Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали, перенесший операцию на глазу, был отпущен домой из больницы на выходные. Об этом сообщает Федерация бокса России.

«Вопреки массовым сообщениям заявляем: врачи отпустили Дмитрия к родным на выходные. С понедельника Двали вернется в больницу под постоянное наблюдение врачей и будет проходить дальнейшее лечение», — сказано в заявлении организации.

23-летний боксер получил тяжелые травмы в результате избиения в Феодосии 28 июля. Во вторник спортсмену была проведена операция на поврежденном глазу, врачам удалось сохранить глаз.

Девять участников избиения, которых обвиняют в покушении на убийство, арестованы до 29 сентября.