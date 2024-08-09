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Сегодня, 16:42

Федерация бокса России сделала заявление по «выписке» Двали из больницы

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Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали, перенесший операцию на глазу, был отпущен домой из больницы на выходные. Об этом сообщает Федерация бокса России.

«Вопреки массовым сообщениям заявляем: врачи отпустили Дмитрия к родным на выходные. С понедельника Двали вернется в больницу под постоянное наблюдение врачей и будет проходить дальнейшее лечение», — сказано в заявлении организации.

23-летний боксер получил тяжелые травмы в результате избиения в Феодосии 28 июля. Во вторник спортсмену была проведена операция на поврежденном глазу, врачам удалось сохранить глаз.

Девять участников избиения, которых обвиняют в покушении на убийство, арестованы до 29 сентября.

Дмитрий Двали
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