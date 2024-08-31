Федор Емельяненко не будет проводить поединок по боксу в 2024 году

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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко не будет выходить на профессиональный ринг в 2024 году.
Ранее сообщалось, что команда Емельяненко ведет переговоры об организации боя против американца Майка Тайсона.
«В 2024 году боя не будет. Переговоры перманентно идут, есть и другие варианты соперников», — приводит ТАСС слова представителя команды Емельяненко.
4 февраля 2023 года 47-летний спортсмен объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
В своей карьере Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 7 поражений. Один из поединков с его участием был признан несостоявшимся.