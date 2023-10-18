Федор Емельяненко приступил к тренировкам по боксу

Чемпион Bellator Вадим Немков рассказал, что Федор Емельяненко начал тренировки по боксу для подготовки к поединку.

«Видел Федора не так давно. Он сейчас тренируется по боксу, чтобы быть готовым в любой момент. Это совсем другое, чем ММА», — приводит ТАСС слова Немкова.

Ранее Емельяненко заявлял о желании провести боксерский поединок против Майка Тайсона.

В феврале Емельяненко объявил о завершении карьеры в MMA после поражения от Райана Бейдера в главном поединке турнира Bellator 290. За свою профессиональную карьеру россиянин одержал 40 побед, потерпел 7 поражений, еще один его бой признан несостоявшимся.