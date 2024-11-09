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Сегодня, 12:11

Федор Емельяненко: «Кро Коп вроде готов провести бой со мной»

Евгений Нарижный
Корреспондент
Федор Емельяненко.
Фото Lucas Noonan/BELLATOR MMA
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Бывший боец ММА и экс-чемпион Pride Федор Емельяненко рассказал о планах по проведению боксерского поединка.

«Я сделал пару операций небольших, вот сейчас восстанавливаюсь, — сказал Емельяненко журналистам. — Ну, выносливость уже восстановил, надо физические свои данные восстановить полностью. После этого уже можно будет говорить о проведении поединка. Но, скажем, в ММА я уже не потяну — опять же в силу травм. Но бокс мне очень интересен, я бы хотел подраться с самбистом, который еще бьет боксеров. Пока разговоры идут разные — разные разговоры с разными соперниками. И Андрей Орловский там постоянно как-то фигурирует. Одни промоушены обращаются, другие промоушены обращаются. Андрея везде предлагают, Мирко вроде как готов провести поединок».

Федор Емельяненко завершил карьеру в феврале 2023 года после поражения от Райана Бейдера на турнире Bellator 290. Всего в карьере Федор провел 47 поединков, выиграв 40 из них.

Федор Емельяненко

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