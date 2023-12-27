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Сегодня, 13:04

Филип Хргович дал прогноз на бой Фьюри и Усика

Давид Хачатрян
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Хорватский супертяжеловес Филип Хргович (17-0) предполагает, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) победит чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0).

«Я уверен в Усике. Я думаю, что это бой 50 на 50, тяжелый бой для обоих, но я отдаю Усику небольшое преимущество в этом бою, потому что он всегда в отличной форме, у него отличная работа ног, он выбрасывает много ударов, он действительно хороший боец», — сказал Хргович Boxing Social.

Фьюри и Усик должны подраться 17 февраля 2024-го на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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