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Флойд Мейвезер: «Я выступаю на стороне Израиля»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) выразил поддержку израильтянам и всем, кто пострадал от атак палестинского движения ХАМАС.

«Я выступаю на стороне Израиля против террористов ХАМАС. ХАМАС не представляет народ Палестины, а является террористической группировкой, которая нападает на невинных людей! Я выступаю в защиту всех людей и желаю безопасного возвращения всех американцев, израильтян и всех тех, кто был похищен в качестве заложников во время этих ужасных военных преступлений. Сейчас не время для политики. Это время для безопасности, прежде всего. Да благословит Господь Америку. Благослови Господи Израиль. Боже, благослови человечество!» — написал Мейвезер в соцсетях.

Ранее палестинское движение пригрозило казнить по одному заложнику в ответ на каждый «удар без предупреждения» со стороны Израиля.

7 октября 2023 года движение ХАМАС напало на Израиль. После этого началась военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны.

Флойд Мейвезер-младший
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