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Сегодня, 08:55

Флойд Мейвезер назвал два громких боя, которые он хочет увидеть

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) считает, что абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0) должен встретиться с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Шакуром Стивенсоном (20-0), а регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0) подраться с чемпионом мира в суперлегком весе по версии WBO Теофимо Лопесом (19-1).

«Я считаю, что самые сильные и лучшие должны драться друг с другом. В легком весе так много талантов. Девин Хейни и Шакур Стивенсон — отличный поединок. Так же как и бой Теофимо Лопеса и Джервонта Дэвиса», — сказал Мейвезер The Fight Guys.

Дэвис победил Райана Гарсию (23-1) техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Девин Хейни
Флойд Мейвезер-младший
Шакур Стивенсон
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