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Сегодня, 12:08

Флойд Мейвезер перечислил трех действующих суперзвезд бокса

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) назвал абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (60-2), бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсию (24-1) и регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонту Дэвиса (29-0) самыми известными боксерами современности.

«В боксе сейчас только трое суперзвезд. Только трое. Канело [Альварес], Райан [Гарсия] и Джервонта «Танк» Дэвис. Поэтому часто люди думают: «Ну, у меня есть пояс, я звезда. У меня два пояса». В наше время бойцы думают, что если у них есть пояса и они заработали несколько миллионов долларов, то можно считать себя звездой. Это не так.
Если ты хорошо подготовлен по всем параметрам, это делает тебя звездой. Уметь говорить, знать, когда стоит говорить, а когда нет. Все это играет важную роль в том, чтобы сделать тебя известным, и я это знаю. Вот почему, если вы заметили, обо мне до сих пор говорят. Прошло почти 30 лет, а имя Мейвезера все еще упоминается», — сказал Мейвезер Inside Fighting.

Дэвис победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Позже он был арестован за нарушение условий домашнего ареста.

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