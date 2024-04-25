Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 08:35

Флойд Мейвезер раскритиковал боксеров: «Многие из вас, бойцов, живут от зарплаты до зарплаты»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) рассказал, в чем разница между ним и многими другими боксерами.

«Очень часто бойцы смотрят на Флойда с машинами, они смотрят на Флойда, который привлекает внимание. Послушайте, я принес столько жертв. Вы все смотрите на конечный результат. И, когда я был чемпионом с сотнями миллионов в банке, я все еще работал в спортзале. Вы все беспокоитесь о своих нарядах, о том, как выглядят ваши ботинки, вы беспокоитесь не о тех вещах. Многие из вас, бойцов, живут от зарплаты до зарплаты», — приводит слова Мейвезера журналист Майкл Бенсон в соцсети X.

Мейвезер завершил карьеру в 2017 году, победив экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (0-1) техническим нокаутом в 10-м раунде.

Флойд Мейвезер-младший
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Роберт Де Ниро сыграл в вестерне «Убийцы цветочной луны»
США выплатят компенсацию пострадавшим по делу экс-врача гимнасток
Стало известно об аресте активов и счетов экс-замминистра Иванова и его семьи
Семака наконец-то наказали за скучный футбол! И все едва не закончилось дракой. Что произошло в матче «Зенит» - «Рубин»
ОНК сообщила об отсутствии жалоб на условия в СИЗО у замминистра обороны Иванова
Зеленский указал на возможную неоднозначную реакцию на исход конфликта с РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: видеообзор, 1/2 финала Кубка Италии
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Никита Цзю победил итальянца Креати в Сиднее