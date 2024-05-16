Форман: «Если судьи не купленные, то Усик должен победить Фьюри»

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе и золотой медалист Олимпийских игр Джордж Форман дал подробную аналитику на бой между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

«Много лет назад, когда я дрался с Мухаммедом Али, мог выиграть каждый раунд, но у меня в голове была мысль: «Я нокаутирую этого парня, которого еще никогда не нокаутировали». В этом-то и проблема: не стоит пытаться нокаутировать того, кто ни разу не был в нокауте», — приводит слова Формана Boxing Scene.

По словам боксера, у Усика есть характер и он способен побеждать в каждом раунде.

«Просто возвращайся в угол, садись, выпей немного воды, получи ободряющую речь и выигрывай раунд за раундом. Он может это. Если Усик умен, то он должен выиграть первый раунд, затем второй и так далее. Он может отдать четвертый раунд, но потом должен забрать следующий. Усик должен быть настроен на победу по очкам. Он крепкий боец, он сможет выдержать удары Фьюри. Если судьи не купленные, то Усик должен победить. Усик психологически сильный. Это главное его преимущество над Фьюри. Он ничем не выделяется на фоне Фьюри, кроме своего характера», — сказал Форман.

Как отметил боксер, Фьюри понимает, что может проиграть, и это сильно влияет на его настрой.

«Он сражался с [Владимиром] Кличко до победного конца. И именно так нужно драться с Усиком. Это захватывающий поединок. Я, конечно, болею за Тайсона Фьюри, потому что он сыграл важную роль в боксе. Я его фанат. Но я не позволю эмоциям влиять на прогноз. Я бы хотел, чтобы он остался в боксе и провел еще пару боев», — резюмировал Форман.

Фьюри (34-0) и Усик (21-0) должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного британцем во время спарринга. Оба боксера согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.