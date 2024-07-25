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Сегодня, 13:38

Нганну: «Помню, как в бою с Джошуа у меня начало расплываться зрение»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (0-2) описал ощущения во время боя с экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3), в котором он проиграл глухим нокаутом.

«Я помню, что у меня начало расплываться зрение. Передо мной стояла моя команда, они что-то говорили мне, но потом их голоса стали отдаляться. Не знаю, что это было, но что-то определенно было не так», — сказал камерунец на The Joe Rogan Podcast.

Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Франсис Нганну
Энтони Джошуа
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