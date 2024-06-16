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Сегодня, 12:54

Фрэнк Мартин: «Я расслабился и пытался понять, как нанести более мощный удар»

Давид Хачатрян
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Американский боксер Фрэнк Мартин (18-1) объяснил, что в бою с чемпионом по версии WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0) расслабился и стал прижиматься к канатам.

«В начале боя мне казалось, что я контролирую ситуацию. Но потом я расслабился, стал спокойно стоять возле канатов, пытаясь понять, как нанести более мощный удар.

Нокаут не случился сам по себе. Я перестал двигаться, и он подошел ко мне и нанес сильный удар. Это был удар, которого я не видел», — рассказал Мартин после боя.

Дэвис нокаутировал Мартина в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

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