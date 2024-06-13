Фрэнк Мартин уверен в победе над Дэвисом: «Я другой»

Американский легковес Фрэнк Мартин (18-0) заявил, что у него есть все необходимое для победы над чемпионом по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвисом (29-0).

«Я чувствую себя хорошо и готов к бою. Мы долго тренировались. Я сосредоточен и готов. Я здесь не просто так, я здесь, чтобы победить. Почему я выиграю? Потому что я другой. У меня есть скорость, сила и интеллект. Я чувствую, что обладаю всем необходимым для победы, и вы все это увидите, когда придет время», — сказал Мартин BoxingScene.

Дэвис и Мартин подерутся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.