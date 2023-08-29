Промоутер Фьюри: «Бой Тайсона и Усика планируется провести в начале 2024 года»

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен, который представляет интересы чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) и Даниэля Дюбуа (19-2), заявил, что бой Фьюри с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) может состояться в начале 2024 года.

«Тайсон Фьюри против Александра Усика за неоспоримые титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в супертяжелом весе планируется провести в начале следующего года, и переговоры об этом бое еще продолжаются, сообщил Фрэнк Уоррен. Однако, по его словам, они по-прежнему будут требовать проведения матча-реванша между Усиком и Даниэлем Дюбуа», — написал инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.

Фьюри и Франсис Нганну (0-0) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.