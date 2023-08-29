Промоутер Дюбуа: «Мы будем добиваться, чтобы бой с Усиком был признан несостоявшимся»

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен заявил, что Даниэль Дюбуа (19-2) нанес чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александру Усику (21-0) легальный удар в пятом раунде.

«Мы будем добиваться от WBA объявления поединка несостоявшимся, — приводит слова Уоррена Boxing Social. — Нокдаун, который, по словам рефери, был нанесен ниже пояса, — это не был удар ниже пояса, он пришелся по трусам.

Но по критериям, которые были объяснены на встрече по правилам, пояс — это середина бедер, так что это гораздо ниже. Так что это был законный удар, и он должен был быть остановлен. Он получил три минуты и 46 секунд восстановительного времени. Рефери ошибся».

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.