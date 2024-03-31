Фундора — о победе над Цзю: «Я рад, что Тим дал мне такой шанс»

Американский боец Себастьян Фундора прокомментировал победу над российско-австралийским боксером Тимом Цзю в поединке за титулы чемпиона мира в первом среднем весе по версиям WBO и WBC.

«Я долго молился об этом моменте. Я счастлив, что Тим Цзю дал мне возможность осуществить мою мечту. Это бокс. Я просто должен был использовать свой интеллект. Он не просто так является представителем мирового класса. Это большая честь войти в историю», — сказал Фундора после боя.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Фундоры раздельным решением судей (112:116, 116:112, 115:113). Это первое поражение Цзю в карьере.

Бой прошел в ночь на 31 марта в Лас-Вегасе, США. «СЭ» вел текстовую трансляцию поединка.