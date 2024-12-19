Тайсон Фьюри и Александр Усик: трансляция пресс-конференции с дуэлью взглядов перед боем

Началась прямая трансляция пресс-конференции и дуэли взглядов украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. В России официальной трансляции пресс-конференции не запланировано. Смотреть пресс-конференцию в прямом эфире можно в видеохостинге YouTube.

В пятницу, 20 декабря запланирована церемония взвешивания боксеров. Начало — в 21.00 мск.

Реванш Усик — Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря и начнется ориентировочно в 1.30 мск. На кону титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. Формат боя — 12 раундов по три минуты. Боксерский вечер состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).