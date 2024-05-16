Фьюри назвал «самого крутого человека на планете»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что ставит на победу Майка Тайсона нокаутом в бою с Джейком Полом.

«Майк Тайсон — самый крутой человек на планете, но Джейк Пол, очевидно, теперь набрался опыта, у него было много тяжелых боев, и он гораздо моложе Майка. Но очевидно, что я поддерживаю Майка. Меня назвали в его честь, и я поддерживаю его, как он всегда поддерживает меня. Я ставлю на победу Майка нокаутом! Давай, Майк!» — сказал британец в эфире The MMA Hour.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон (50-6) и Пол (9-1) подерутся 20 июля в американском Далласе. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.