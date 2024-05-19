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Сегодня, 02:46

Фьюри обнял Усика после боя

Евгений Козинов
Корреспондент
Тайсон Фьюри обнял Александра Усика после боя в Эр-Рияде 18 мая.
Фото Reuters
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Британский боксер Тайсон Фьюри обнял украинца Александра Усика после финального гонга в их поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Перед боем британец игнорировал своего соперника. Он даже не стал смотреть ему в глаза на битве взглядов накануне боя.

Также после объявления результатов поединка боксеры договорились о проведении реванша, который был прописан в контракте.

Для 35-летнего Фьюри это поражение стало первым в карьере. До этого боя он одержал 34 победы и один бой с его участием завершился вничью. На счету 37-летнего Усика теперь 22 победы в 22 проведенных поединках.

«СЭ» провел текстовую-онлайн трансляцию турнира в Саудовской Аравии.

Тайсон Фьюри&nbsp;&mdash; Александр Усик. Тайсон Фьюри — Александр Усик: бой за звание абсолютного чемпиона мира. Онлайн-трансляция
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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