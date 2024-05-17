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Сегодня, 01:31

Фьюри отказался смотреть в глаза Усику на битве взглядов

Евгений Козинов
Корреспондент
Тайсон Фьюри и Александр Усик.
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отказался смотреть в глаза чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александру Усику на церемонии взвешивания перед их боем.

35-летний британец в черной жилетке и шляпе подошел к сопернику, но не стал к нему поворачиваться, смотря в зал. Украинец, одетый в белый костюм, традиционно стоял и спокойно смотрел в сторону Фьюри.

Фьюри (34-0) и Усик (21-0) должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного британцем во время спарринга.

Оба боксера согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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