Фьюри ответил, кто бьет сильнее: Уайлдер или Нганну

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) придерживается мнения, что экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3) — самый сильный панчер, с которым он когда-либо встречался.

«Кто бьет сильнее? Деонтей, безусловно. Нганну — сильный панчер, но меня не беспокоил ни один из его ударов. Был всего один удар по затылку, и все. Уайлдер по-прежнему бьет сильнее всех, с кем я когда-либо выходил на ринг», — приводит слова «Цыганского короля» инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

Фьюри победил Франсиса Нганну (0-2) раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.