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Сегодня, 11:16

Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на реванш с Усиком

Алина Савинова
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Британский боксер Тайсон Фьюри прилетел в Саудовскую Аравию, где проведет реванш с украинцем Александром Усиком.

Фанаты тепло встретили спортсмена, прибывшего в государство на Аравийском полуострове.

Фьюри и Усик проведут ответный бой в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде. В их первом поединке, который состоялся в мае, победу раздельным решением судей отдали украинскому боксеру.

Усик является действующим обладателем титулов WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. За карьеру он одержал 22 победы в 22 боях. У Фьюри 34 победы при 1 ничьей и 1 поражении.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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