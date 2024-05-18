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18 мая, 23:04

Фьюри приехал на бой с Усиком в Эр-Рияде в щегольском костюме и шляпе

Алина Савинова
Тайсон Фьюри прибыл на бой с Александром Усиком.
Фото Скриншот трансляции
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Британский боксер Тайсон Фьюри прибыл на «Кингдом Арену», где состоится его поединок против украинца Александра Усика.

Британец был одет в бело-золотой пиджак и шляпу с круглыми полями. Свой образ он дополнил темными солнцезащитными очками.

Ранее на арену приехал Усик, который привез с собой талисман от дочери — мягкую игрушку в виде ослика Иа из вселенной Винни-Пуха.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Фьюри (34-0) и Усиком (21-0) состоится 18 мая в Эр-Рияде.

«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию турнира в Саудовской Аравии.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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Усик прибыл на бой против Фьюри с милым талисманом от дочери

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