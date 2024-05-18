Фьюри приехал на бой с Усиком в Эр-Рияде в щегольском костюме и шляпе

18 мая, 23:04
Британский боксер Тайсон Фьюри прибыл на «Кингдом Арену», где состоится его поединок против украинца Александра Усика.
Британец был одет в бело-золотой пиджак и шляпу с круглыми полями. Свой образ он дополнил темными солнцезащитными очками.
Ранее на арену приехал Усик, который привез с собой талисман от дочери — мягкую игрушку в виде ослика Иа из вселенной Винни-Пуха.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Фьюри (34-0) и Усиком (21-0) состоится 18 мая в Эр-Рияде.
«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию турнира в Саудовской Аравии.